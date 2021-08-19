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Безруков рассказал о работе с внуком Пугачевой на сцене Губернского театра
Шоу-бизнес
Безруков рассказал о работе с внуком Пугачевой на сцене Губернского театра
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 19 августа. Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал, зачем пригласил в постановку внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова.

Известный актер объяснил, что исполнитель сыграет одну из главных ролей в постановке молодого режиссера Александра Сазонова «Безымянная звезда». По словам Безрукова, это станет первой пробой постановки мюзикла на сцене театра.

«Я уже видел эскиз спектакля на нашем фестивале «Фабрика Станиславского» — мне понравилось. Да, роль учителя астрономии сыграет Никита Пресняков, и его приглашение вполне оправданно — в мюзикле надо уметь петь», — отметил артист в интервью MK.ru.

Звезда культового сериала «Бригада» заметила, что Пресняков смотрится весьма органично на сцене. За счет своего худощавого телосложения в очках он выглядит как учитель. Безруков считает, что постановка мюзикла — своеобразный урок дисциплины для артистов. Кроме того, он хочет дать всем своим подопечным шанс реализовать себя в разных жанрах.

Ранее певица Ольга Бузова выступила с обращением к Безрукову. Звезда «Дома-2» не смогла смириться с профессиональной критикой народного артиста России и призвала худрука Московского Губернского театра прийти на постановку с ее участием и дать ей советы.

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безруков пресняков мюзикл
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