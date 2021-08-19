Афганские медики сообщают о росте количества раненых в неподконтрольном талибам Панджшере

Кабул, 19 августа. Медицинские органы Панджшера — единственной провинции Афганистана, которая остается неподконтрольной «Талибану»1 (запрещен в РФ) — сообщили о росте числа пациентов на фоне столкновений местного ополчения с боевиками группировки.

По данным местного информационного портала TOLO News, в отделение Центра неотложной хирургии для жертв войны в Панджшере за последние 24 часа поступили 37 человек. При этом только пятеро из них были госпитализированы, поскольку находились в критическом состоянии. Учреждение сильно ограничило критерии приема больных в связи с возросшей загрузкой в последние несколько дней. Сейчас больница принимает только тех, кто получил серьезные травмы или ранения, угрожающие жизни.

Впрочем, отмечают медики, ситуация стабилизировалась в Кабуле — несмотря на продолжающиеся беспорядки в столичном аэропорту, приток пациентов в госпиталь для жертв войны сильно сократился. Если ситуация в ближайшее время не ухудшится, МЧС Афганистана расширит критерии допуска пациентов в медучреджения.

Сейчас в Панджшере обосновались бойцы народного сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом-младшим — сыном убитого в 2001 году афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Глава сопротивления называет провинцию «последним бастионом афганской свободы», а также заявляет о намерении противостоять талибам.

«Я пишу сегодня из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам отца вместе с моджахедами, готовыми снова сразиться с «Талибаном». У нас есть запасы боеприпасов и оружия, которые мы терпеливо собирали со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить», — заявил Масуд-младший в своем недавнем обращении.

Он также призвал западные страны помочь сопротивлению оружием. По его словам, того арсенала, что имеется в распоряжении его сил сейчас, недостаточно, чтобы дать серьезный отпор противнику.

Ahmad Masoud, the son of legendary Ahmad Shah Masoud, declares the start of an armed resistance against the Taliban forming in the Panjshir Valley.

He penned this op-ed:#Afghanistanhttps://t.co/9jV3FqaSzI — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) August 19, 2021

По некоторым данным, в состав ополчения могут входить несколько тысяч бойцов. Среди них — солдаты афганской регулярной армии и сил специального назначения. При этом информации о количестве сторонников «Талибана» в провинции пока не поступало.

Напомним, масштабная кампания талибов по установлению контроля над территорией Афганистана подошла к концу в минувшие выходные. 15 августа боевики движения подошли к Кабулу, потребовав от официальных властей сдаться без боя, чтобы избежать кровопролития в столице. В конечном итоге так и произошло: глава МВД республики объявил о мирном переходе власти к талибам, после чего радикалы вошли в город.

После недолгих переговоров было объявлено о сложении полномочий президентом Афганистана Ашрафом Гани, который покинул территорию страны и бежал в Объединенные Арабские Эмираты, а также об окончании войны и формировании переходного совета для управления страной.

Ghani criticized for leaving Afghans to an uncertain fate news https://t.co/CGmBLv886V — Rainer Ebbers (@pdbrebbe) August 18, 2021

Талибы уже сделали несколько заявлений относительно своих методов управления государством. Так, они сообщили, что Афганистан не будет демократической страной и новый порядок на его территории будет строиться на основе исламских законов.

Приход к власти «Талибана» спровоцировал панику среди населения: большое количество жителей Кабула уже несколько дней подряд штурмует аэропорт столицы в надежде выехать за пределы государства. Между тем сама группировка призывает афганцев покинуть территорию воздушной гавани, заявляя, что не намерена проводить репрессий.

1 Организация запрещена на территории РФ.