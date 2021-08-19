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Афганские медики сообщают о росте количества раненых в неподконтрольном талибам Панджшере
Весь мир
Афганские медики сообщают о росте количества раненых в неподконтрольном талибам Панджшере
Global Look Press  /  Ajmal Kakar/XinHua

Кабул, 19 августа. Медицинские органы Панджшера — единственной провинции Афганистана, которая остается неподконтрольной «Талибану»1 (запрещен в РФ) — сообщили о росте числа пациентов на фоне столкновений местного ополчения с боевиками группировки.

По данным местного информационного портала TOLO News, в отделение Центра неотложной хирургии для жертв войны в Панджшере за последние 24 часа поступили 37 человек. При этом только пятеро из них были госпитализированы, поскольку находились в критическом состоянии. Учреждение сильно ограничило критерии приема больных в связи с возросшей загрузкой в последние несколько дней. Сейчас больница принимает только тех, кто получил серьезные травмы или ранения, угрожающие жизни.

Впрочем, отмечают медики, ситуация стабилизировалась в Кабуле — несмотря на продолжающиеся беспорядки в столичном аэропорту, приток пациентов в госпиталь для жертв войны сильно сократился. Если ситуация в ближайшее время не ухудшится, МЧС Афганистана расширит критерии допуска пациентов в медучреджения.

Сейчас в Панджшере обосновались бойцы народного сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом-младшим — сыном убитого в 2001 году афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Глава сопротивления называет провинцию «последним бастионом афганской свободы», а также заявляет о намерении противостоять талибам.

«Я пишу сегодня из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам отца вместе с моджахедами, готовыми снова сразиться с «Талибаном». У нас есть запасы боеприпасов и оружия, которые мы терпеливо собирали со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить», — заявил Масуд-младший в своем недавнем обращении.

Он также призвал западные страны помочь сопротивлению оружием. По его словам, того арсенала, что имеется в распоряжении его сил сейчас, недостаточно, чтобы дать серьезный отпор противнику.

По некоторым данным, в состав ополчения могут входить несколько тысяч бойцов. Среди них — солдаты афганской регулярной армии и сил специального назначения. При этом информации о количестве сторонников «Талибана» в провинции пока не поступало.

Напомним, масштабная кампания талибов по установлению контроля над территорией Афганистана подошла к концу в минувшие выходные. 15 августа боевики движения подошли к Кабулу, потребовав от официальных властей сдаться без боя, чтобы избежать кровопролития в столице. В конечном итоге так и произошло: глава МВД республики объявил о мирном переходе власти к талибам, после чего радикалы вошли в город.

После недолгих переговоров было объявлено о сложении полномочий президентом Афганистана Ашрафом Гани, который покинул территорию страны и бежал в Объединенные Арабские Эмираты, а также об окончании войны и формировании переходного совета для управления страной.

Талибы уже сделали несколько заявлений относительно своих методов управления государством. Так, они сообщили, что Афганистан не будет демократической страной и новый порядок на его территории будет строиться на основе исламских законов.

Приход к власти «Талибана» спровоцировал панику среди населения: большое количество жителей Кабула уже несколько дней подряд штурмует аэропорт столицы в надежде выехать за пределы государства. Между тем сама группировка призывает афганцев покинуть территорию воздушной гавани, заявляя, что не намерена проводить репрессий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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