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Виртуальные собеседники помогут жителям Марий Эл узнать расписание автобусов
Общество
Виртуальные собеседники помогут жителям Марий Эл узнать расписание автобусов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Йошкар-Ола, 19 августа. В Марий Эл заработал уникальный онлайн-сервис, при помощи которого жители республики могут за считанные секунды узнать всю информацию о движении общественного транспорта региона. Электронные ассистенты позволяют экономить время, а также значительно упрощают поиск данных.

Разработал интернет-помощников совместно с Минтранспорта и ЦУР республики местный программист Сергей Якунин. IT-специалист на безвозмездной основе написал алгоритм для чат-ботов, которые оказывают услуги в круглосуточном режиме.

«Система состоит из чат-ботов в мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте». Были оцифрованы два реестра пассажирских перевозок по территории Республики Марий Эл и межрегиональных перевозок. В настоящее время в чат-ботах более 6 000 маршрутов и 64 000 остановок», — сообщил ФАН разработчик.

Для того, чтобы узнать, например, маршрут того или иного автобуса, количество и места его остановок, а также расписание движения, пользователю смартфона достаточно лишь открыть диалоговое окно с ботом в одном из мессенджеров и указать интересующую информацию.

Виртуальные собеседники помогут жителям Марий Эл узнать расписание автобусов
Федеральное агентство новостей  / Илья Пушкарев

Также виртуальный помощник способен подсказать, на каком виде транспорта горожанин может добраться из пункта «А» в пункт «Б». По мнению авторов идеи, применение сервиса позволит значительно облегчить жизнь жителям республики.

Напомним, что транспортные ассистенты — не первый совместный проект Сергея Якунина и региональных властей. Ранее специалистом в области IT были созданы и апробированы сервисы по записи к врачу, а также первая в России онлайн-школа для беременных

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россия общественный транспорт марий эл йошкар-ола чат-боты
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