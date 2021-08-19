Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей

Ростов-на-Дону, 19 августа. Прокуратура донской столицы утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества в отношении учредителя и генерального директора одной компании. По мнению следствия, им удалось похитить 800 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, фигуранты дела, будучи руководителями юридического лица, похитили денежные средства в размере 800 млн рублей у одного из банков посредством кредитных договоров. При этом учредитель организации совершил ряд финансовых сделок, чтобы легализовать деньги, полученные в процессе мошеннических действий.

В настоящее время дело передано в городской суд Кировского района для рассмотрения по существу. Фигурантов обвиняют в совершении преступления по статьям мошенничество и легализация денежных средств.

Ранее ФАН рассказывал, как по решению Ленинского районного суда донской столицы председатель совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону» был отправлен в СИЗО сроком на два месяца за хищение в 200 млн рублей.