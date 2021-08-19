Боррель потребовал не допускать Россию к контролю за событиями в Афганистане

Брюссель, 19 августа. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен в недопустимости участия России и Китая в ситуации вокруг Афганистана.

Он потребовал не давать возможности странам установить контроль над событиями в регионе. Дипломат выступил с заявлением перед депутатами Европарламента.

«Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана», — сказал Боррель.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев исключил введение отечественных военных в Афганистан. По его словам, в этом нет никакой необходимости, Москва намерена сосредоточить усилия на дипломатической стороне вопроса.