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Боррель потребовал не допускать Россию к контролю за событиями в Афганистане

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:04
Политика
Боррель потребовал не допускать Россию к контролю за событиями в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 19 августа. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен в недопустимости участия России и Китая в ситуации вокруг Афганистана.

Он потребовал не давать возможности странам установить контроль над событиями в регионе. Дипломат выступил с заявлением перед депутатами Европарламента.

«Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана», — сказал Боррель.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев исключил введение отечественных военных в Афганистан. По его словам, в этом нет никакой необходимости, Москва намерена сосредоточить усилия на дипломатической стороне вопроса.

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афганистан китай боррель
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