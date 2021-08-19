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Сестры Аверины планируют поехать на чемпионат мира в Японию
Спорт
Сестры Аверины планируют поехать на чемпионат мира в Японию
Global Look Press  /  Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Москва, 19 августа. Гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что планируют принять участие в чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии.

По словам Дины Авериной, сестры продолжат готовиться к первенству мира, если его не перенесут или не отменят.

«Планируем выступать, готовиться к нему, а дальше уже думать», — цитирует ТАСС Дину Аверину.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный наставник сборной России Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что Арина Аверина планирует продолжить профессиональную карьеру и выступить на ЧМ-2021 в октябре.

На Олимпиаде в Токио Дине Авериной досталось серебро, золото завоевала Линой Ашрам. Во время финального выступления израильская гимнастка уронила ленту, но судьи все равно посчитали, что она достойна победы. Россиянки заявили, что собираются взять реванш у израильской спортсменки на парижской Олимпиаде в 2024 году.

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