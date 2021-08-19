Видео поисков потерявшейся в Смоленской области девочки опубликовали в Сети

Смоленск, 19 августа. Годовалая девочка пропала в Смоленской области. Поиски продолжаются и днем, и ночью со вторника. ФАН публикует кадры, снятые во время поисковой операции.

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района. Сейчас ее местонахождение не установлено. Волонтеры и полиция обследуют лес и водоемы, находящиеся рядом с местом пропажи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время правоохранители устанавливают все версии произошедшего.

Пропавшую 30 июня в Тюмени девочку нашли мертвой. Ее расчлененное тело обнаружили в районе Лесобазы. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Тюменской области, сообщал сайт 360tv.ru.