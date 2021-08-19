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Российское мороженое стало популярнее за рубежом
Экономика
Российское мороженое стало популярнее за рубежом
inmarko.ru  /  inmarko.ru

Москва, 19 августа. Объем поставок мороженого из России за границу достиг отметки в 14 тыс. тонн.

По данным на 8 августа, экспорт отечественного мороженого за рубеж вырос в 2,4 раза к предыдущему году. Ранее поставки достигали 5,8 тыс. тонн, в то время как сейчас они увеличились до 14 тыс. тонн мороженого. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно информации Россельхознадзора и системы «Аргус», больше всего мороженого в этом году было куплено Соединенными Штатами. Американцы приобрели 4,7 тыс. тонн с начала 2021 года. Порядка 4,2 тыс. тонн было закуплено Казахстаном. На Украину, Монголию и Китай пришлось 1,1 тыс. тонн, 862 тонны и 750 тонн соответственно.

Поставки в другие государства молока и молочной продукции также увеличились. Они достигли 122,5 тыс. тонн, прибавив 59% в сравнении с таким же периодом за прошлый год. Больше всего «молочки» купили на Украине (31,6 тыс. тонн), в Казахстане (28,8 тыс. тонн) и Азербайджане (15,7 тыс. тонн). Ввоз молочной продукции в Россию, напротив, уменьшился. Импорт вышел на уровень в 537,8 тыс. тонн — на 9% меньше, чем в 2020 году.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала в интервью ФАН, что молочный коктейль является отличным перекусом в том случае, если он правильно приготовлен.

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Казахстан украина китай экспорт мороженое
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