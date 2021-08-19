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В России за сутки зафиксировали 21 058 новых случаев COVID-19

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:52
Общество
В России за сутки зафиксировали 21 058 новых случаев COVID-19
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Москва, 19 августа. Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 21 058 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 85 регионах страны. При этом у 8,9% не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания.

По данным оперштаба, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за минувшие сутки составило 791. Полностью вылечиться от инфекции смогли 24 017 человек.

Накануне суточный показатель заболеваемости в России составил 20 914. Новые случаи коронавируса подтвердились во всех субъектах страны.

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