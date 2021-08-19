Гражданину Армении грозит 20 лет за эротический поцелуй со школьницей в магазине

Наро-Фоминск, 19 августа. Мужчина надругался над малолетним ребенком в торговом центре. Как стало известно ФАН, 11-летняя девочка не сразу рассказала маме о произошедшем.

В дежурную часть полиции 18 августа обратилась 39-летняя женщина. Она пояснила стражам порядка, что двумя днями ранее ее несовершеннолетнюю дочь подверг сексуальному насилию незнакомый мужчина. Это произошло в зале одного из известных сетевых магазинов в Наро-Фоминске. Торговая точка специализируется на продаже продуктов здорового питания.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Школьница воспитывается в неполной семье матерью, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщина работает пекарем. Ее дочь гуляла по торговому центру и зашла в продовольственный магазин. В зале к ней подошел 63-летний подозреваемый и поцеловал девочку сначала в руку, потом в щеку и в губы взасос».

Девочка вырвалась и убежала. Она не сразу рассказала о случившемся родительнице.

«Мужчину вычислили по видеокамерам. Он является гражданином Армении. Женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Подозреваемый живет в Наро-Фоминске без регистрации и является частным предпринимателем», — дополнил источник.

Сейчас бизнесмен находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то он может отправиться в колонию строгого режима на 20 лет.