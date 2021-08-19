Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:48
12:48
Политика
Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
12:34
Общество
Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей
Все новости

Гражданину Армении грозит 20 лет за эротический поцелуй со школьницей в магазине
Происшествия
Гражданину Армении грозит 20 лет за эротический поцелуй со школьницей в магазине
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Наро-Фоминск, 19 августа. Мужчина надругался над малолетним ребенком в торговом центре. Как стало известно ФАН, 11-летняя девочка не сразу рассказала маме о произошедшем.

В дежурную часть полиции 18 августа обратилась 39-летняя женщина. Она пояснила стражам порядка, что двумя днями ранее ее несовершеннолетнюю дочь подверг сексуальному насилию незнакомый мужчина. Это произошло в зале одного из известных сетевых магазинов в Наро-Фоминске. Торговая точка специализируется на продаже продуктов здорового питания.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Школьница воспитывается в неполной семье матерью, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщина работает пекарем. Ее дочь гуляла по торговому центру и зашла в продовольственный магазин. В зале к ней подошел 63-летний подозреваемый и поцеловал девочку сначала в руку, потом в щеку и в губы взасос».

Девочка вырвалась и убежала. Она не сразу рассказала о случившемся родительнице.

«Мужчину вычислили по видеокамерам. Он является гражданином Армении. Женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка. Подозреваемый живет в Наро-Фоминске без регистрации и является частным предпринимателем», — дополнил источник.

Сейчас бизнесмен находится в местном изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то он может отправиться в колонию строгого режима на 20 лет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Гражданину Армении грозит 20 лет за эротический поцелуй со школьницей в магазине
дети уголовное дело насилие наро-фоминск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru