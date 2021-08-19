Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:48
12:48
Политика
Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
12:34
Общество
Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей
Все новости

Слова Жириновского семилетней давности о судьбе талибов оказались пророческими

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:02
Политика
Слова Жириновского семилетней давности о судьбе талибов оказались пророческими
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Москва, 19 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал судьбу «Талибана»1 (террористическая организация запрещена на территории РФ) еще семь лет назад.

В августе 2014 года в Ялте состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами фракций Госдумы. Жириновский был одним из участников этого мероприятия. В ходе выступления перед собравшимися он произнес слова, которые оказались пророческими, пишет «ПолитРоссия».

ЛДПР еще в 2000 году предлагала признать «Талибан». На встрече в Ялте Жириновский уверено заявил, что правительство талибов все равно придется признать примерно через 15 лет. В Сети появилось видео семилетней давности, которое раскрывает судьбоносное пророчество.

«Вы его признаете! И весь мир признает с опозданием на 15 лет», — сказал он.

По прошествии семи лет слова Жириновского практически сбылись. Несмотря на то, что «Талибан» все еще запрещен во многих странах, представители этого движения взяли Афганистан под свой контроль. Правительствам других государств придется налаживать контакт с талибами.

Ранее о пророчестве России по ситуации в Афганистане рассказали вьетнамские журналисты. По их словам, страшное для США предсказание о неудачном вторжении начало сбываться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Слова Жириновского семилетней давности о судьбе талибов оказались пророческими
Жириновский видео талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru