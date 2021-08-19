Слова Жириновского семилетней давности о судьбе талибов оказались пророческими

Москва, 19 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал судьбу «Талибана»1 (террористическая организация запрещена на территории РФ) еще семь лет назад.

В августе 2014 года в Ялте состоялась встреча президента России Владимира Путина с членами фракций Госдумы. Жириновский был одним из участников этого мероприятия. В ходе выступления перед собравшимися он произнес слова, которые оказались пророческими, пишет «ПолитРоссия».

ЛДПР еще в 2000 году предлагала признать «Талибан». На встрече в Ялте Жириновский уверено заявил, что правительство талибов все равно придется признать примерно через 15 лет. В Сети появилось видео семилетней давности, которое раскрывает судьбоносное пророчество.

«Вы его признаете! И весь мир признает с опозданием на 15 лет», — сказал он.

По прошествии семи лет слова Жириновского практически сбылись. Несмотря на то, что «Талибан» все еще запрещен во многих странах, представители этого движения взяли Афганистан под свой контроль. Правительствам других государств придется налаживать контакт с талибами.

Ранее о пророчестве России по ситуации в Афганистане рассказали вьетнамские журналисты. По их словам, страшное для США предсказание о неудачном вторжении начало сбываться.

1 Организация запрещена на территории РФ.