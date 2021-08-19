ФАН просит признать «Кавказский узел» и Григория Шведова иноагентами

На территории Кавказа действует издание, тесно связанное с рядом иноагентов и продвигающее прозападную повестку. ФАН просит Генпрокуратуру и Минюст проверить ресурс «Кавказский узел» и его главреда Григория Шведова на иноагентство.

Западные структуры в попытках оказать влияние на политические процессы в России уделяют особое внимание регионам. Об этом ранее заявляло руководство NED1 (признан нежелательным на территории России), которое не только проговорилось, что фонд продолжает скрытую работу в РФ, но и отметило, что его программа охватывает всю страну.

На юге России, помимо проекта «Радио Свободы»2 «Кавказ. Реалии» (оба издания в 2017 году признаны иноагентами), действует интернет-СМИ «Кавказский узел». Несмотря на публикацию политических материалов и связь с рядом НКО-иноагентов, аналогичный статус до сих пор не был ему присвоен.

ФАН выявил связи издания с прозападными структурами и просит Минюст и Генпрокуратуру провести проверку издания.

«Кавказский узел» освещает события как российских регионов Кавказа, так и Грузии, Армении, Абхазии и других стран. Издание существует с 2001 года, в 2003 году появилась англоязычная версия сайта.

kavkaz-uzel.eu / Prt Scr

Позиция редакции «Кавказского узла» совпадает с позицией Запада, основная тематика статей — оппозиционная и правозащитная деятельность. Издание активно освещает события, связанные с выборами в Госдуму РФ, и критикует действия российских властей. Кроме того, «Кавказский узел» пишет о региональных пикетах в поддержку Алексея Навального, о требованиях местных активистов освободить экс-директора «Открытой России»3 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрея Пивоварова и так далее. Отдельное внимание уделяется поощрению политической активности женщин Кавказа.

kavkaz-uzel.eu / Prt Scr

Представили ошибку героизмом

Показателен пример уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, которому посвящен ряд материалов «Кавказского узла». Он известен нападением сразу на нескольких сотрудников ОМОНа в ходе протестного митинга в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального. Студента МГУ обвиняют в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 19 августа состоится вынесение приговора. Прокурор запросил для активиста шесть лет колонии.

Агрессивное поведение юноши вызвало у пользователей рунета подозрение в употреблении психоактивных веществ. В интервью «Московскому комсомольцу» Джумаев признался, что не осознавал происходящее. Джумаев не единственный участник митингов в поддержку Навального, отметивший потерю контроля под воздействием протестной толпы и сожалеющий о своем поведении. Так, с похожими заявлениями выступал фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин. Тем не менее «Кавказский узел» представляет ошибку Джумаева как «подвиг».

kavkaz-uzel.eu / Prt Scr

Издание сообщает, что Джумаевым восхищаются «пользователи всех национальностей», приводя в пример мнение блогера Юрия Гиммельфарба, побеседовавшего о судьбе юноши с президентом Европейской ассоциации ингушей Ибрагимом Льяновым.

Аналогичную риторику в отношении Джумаева демонстрируют другие прозападные издания, в том числе ВВС. После задержания издание называло его «самым популярным кавказцем недели», отмечая, что Джумаеву «посвящают стихи», создают анимации и мерч с его изображением.

Совпадение позиции «Кавказского узла» и ВВС не случайно. Наряду с британской газетой Guardian СМИ выступают партнерами. Тесные связи с европейскими СМИ дают основание предполагать, что «Кавказский узел» может получать из-за границы не только партнерскую поддержку, но и финансирование. На это указывают и многочисленные контакты с рядом иноагентов.

История издания

«Кавказский узел» учрежден в 2001 году международным обществом «Мемориал»4, признанным иноагентом в 2013 году. С 2008 года учредителем числится ООО «МЕМО».

Управляющим ООО «МЕМО», а также главным редактором «Кавказского узла» является Шведов Григорий Сергеевич, ряд СМИ и НКО которого были признаны иностранными агентами. В 2014 году «Информационное агентство МЕМО.РУ», которым руководит Шведов, было внесено в реестр НКО-иноагентов. На сайте memo.ru агентство названо партнером «Мемориала» и создателем регионального интернет-СМИ «Кавказский узел». Другая организация Шведова, «Центр поддержки и содействию СМИ», признана НКО-иноагентом в феврале 2019 года. Центр занимается научной работой в области общественных и гуманитарных наук, а также изданием газет, журналов и книг. Таким образом, «Кавказский узел» может использовать НКО-иноагент для своих целей.

Шведов также руководит частным учреждением «Центр социально-маркетинговых исследований и технологий». Организация известна тем, что в 2018 году, по данным СМИ, получила грант на полмиллиона евро от Еврокомиссии на продвижение западных ценностей.

В ноябре 2020 года появились данные, что в августе 2018 года директор независимого СМИ «7х7 — Горизонтальная Россия» и ООО «Новые региональные медиа» Павел Андреев получил грант на полмиллиона евро от Еврокомиссии для реализации программы по «вовлечению молодежи в решение социально значимых проблем, поддержку сексуальных меньшинств, правозащитников и гражданских активистов». Как выяснила пресса, реальным получателем средств оказался «Центр социально-маркетинговых исследований и технологий Григория Шведова».

Помимо вышеупомянутых «МЕМО.РУ» и «Центра поддержки и содействия СМИ», партнерами «Кавказского узла» выступают другие НКО-иноагенты, связанные со Шведовым: АНО «Институт прав человека» и РОО «Информационно-исследовательский центр «Панорама» (оба признаны иноагентами в 2015 году).

По данным Telegram-канала «Рыбарь», подконтрольные Шведову организации за последние три года получили гранты и переводы от NED (признана нежелательной на территории России), посольства Нидерландов, а также зарегистрированных в США и Молдавии НКО на сумму 40 миллионов рублей.

Григорий Шведов руководит рядом структур, внесенных в реестры иноагентов, и, вероятно, сам подходит под критерии для внесения в эти списки. Кроме того, с иноагентами тесно связан его проект «Кавказский узел».

Федеральное агентство новостей внимательно следит за работой связанных с Западом проектов и просит Минюст и Генеральную прокуратуру проверить Шведова, «Кавказский узел» и аффилированные с ним организации на иноагентство.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

4 Организация, выполняющая функции иностранного агента