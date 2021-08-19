Переехавший в Германию русский блогер объяснил, почему немцы не любят местные больницы

Берлин, 19 августа. Высокий уровень немецкой медицины известен далеко за пределами Германии. Однако живущий в этой стране блогер рассказал, почему местное здравоохранение далеко от идеала.

Блогер по имени Евгений объяснил, что в отношении реанимации или неотложной помощи в Германии проблем нет. Он рассказал, что знает несколько случаев, когда приезжим людям буквально спасали жизнь, а в родной стране им не могли ничем помочь.

Однако со специалистами узкой направленности и «домашними» врачами дела обстоят по-другому. Евгений рассказал, что сам сталкивался с этим.

«Многие жалуются на отношение и профессионализм терапевтов. И мы с этим тоже столкнулись», — рассказал он в блоге «Живу в Deutschland» на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор сообщил, что в Германии у узких специалистов в основном частные небольшие практики. Один раз в рамках приема врач начал смотреть в интернете лекарство, которое необходимо прописать, а иногда специалисты признаются, что не знают, какое лекарство можно назначить пациенту.

В основном местные медики советуют больше гулять, пить много воды и чай с фенхелем. Иногда правильно не пичкать пациента лишними лекарствами, однако так можно пропустить серьезное заболевание.

Немка ранее рассказала, почему в Германии не принято выращивать овощи на своих участках. В европейской стране нельзя вести сад.