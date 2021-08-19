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Россияне стали чаще покупать энергетики из-за перехода на удаленку
Экономика
Россияне стали чаще покупать энергетики из-за перехода на удаленку
pixabay.com  /  PD

Москва, 19 августа. Жители Российской Федерации нарастили покупки энергетических напитков. Данные приводятся по результатам последних шести месяцев 2021 года.

Продажи энергетиков в крупнейших российских розничных сетях увеличились на 40% в денежном и натуральном выражении с января по июль. Об этом пишет Inc. Russia, ссылаясь на данные международной аналитической компании NielsenIQ.

Энергетические напитки сегодня являются самым развивающимся сегментом наравне с водой в упаковках. Об этом журналистам рассказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Популярность энергетиков у потребителей — мировой тренд последних лет. Аналитики связывают интерес к данной категории с массовым переходом граждан на дистанционную работу на фоне коронавирусной пандемии.

Ранее диетолог из Университета Джона Хопкинса Диана Визтум рассказала о натуральных напитках на замену энергетикам. Речь идет о кофе, зеленом чае, матча и куркуме.

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продажи энергетики напитки
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