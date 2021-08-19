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В Госдуме предложили ввести налог на денежные переводы мигрантов
Общество
В Госдуме предложили ввести налог на денежные переводы мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 19 августа. Председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил инициативу о налоге на переводы для мигрантов. Деньги, которые переводятся за рубеж будут облагаться специальным налогом.

Уже осенью, когда начнет работать Государственная дума нового созыва, планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Об этом рассказывает издание «Русские онлайн».

В июне 2021 года общая сумма переводов в страны СНГ составила 720 миллионов долларов. Это максимальное значение за 2018–2021 годы. По данным экспертов Центрального банка России, мигранты выводят за рубеж от 7,5 до 9,5 млрд долларов в год, что составляет около 2–3% годового бюджета страны.

Налоги с денежных переводов граждане ближнего зарубежья сейчас не платят: законодательство не позволяет. Предполагается, что все взносы с заработанных сумм перед отправкой денег уже оплачены в казну. Но на деле большая часть мигрантов работает нелегально: даже те, кто имеет право на официальное трудоустройство. В России около 2,5 миллионов граждан СНГ работает без договоров, сообщают в Совете при Президенте РФ по правам человека.

Автор инициативы о налоге на переводы для мигрантов —  Сергей Миронов, председатель социалистической партии «Справедливая Россия — за правду». Он планирует внести законопроект сразу после начала выборов в Госдуму. Депутат подчеркнул, что «благотворительность с безналоговыми зарубежными переводами пора заканчивать». По его словам, государству нужно не «искать новые способы ободрать россиян как липку», а «прекратить свободный денежный поток в бывшие республики».

Ранее члены «Единой России» разработали законопроект, запрещающий въезд русофобов в РФ.

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законопроект
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