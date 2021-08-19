Швеция первой в мире поставила экологически чистую сталь

Лулео, 19 августа. Шведская компания HYBRIT первой в мире осуществила поставку экологически чистой стали. Производитель настроен серьезно — у него в планах совершить революцию в сталелитейной индустрии. Цель — снижение выбросов углерода.

Уникальный металл был поставлен концерну-автопроизводителю Volvo. Коммерческий же выпуск нового материала планируется только через пять лет.

Испытания единственного в своем роде на сегодня безуглеродного способа выплавки HYBRIT начала чуть более года назад в шведском городе-порту Лулео, издавна славившемся производством листовой стали. Известно, что для изготовления традиционно использовался каменный уголь, но сегодня шведские специалисты сделали невозможное — смогли заменить сырье простым водородом и электроэнергией.

В руководстве крупной металлургической компании SSAВ, также базирующейся в Лулео и выбрасывающей в атмосферу около 10% всех углеродных отходов в Швеции, отметили, что теперь все изменится. Ведь поставка новой стали — серьезный шаг на пути к полному отказу от применения угля в данной отрасли.

На севере Швеции планируется построить еще один завод по производству новой чистой стали — H2 Green Steel. К 2024 году в планах организации, помимо производства металла, получение водорода из возобновляемых источников.

Сегодня все промышленники мира всерьез задумались о сокращении выбросов от металлургии. Россия не стала исключением. В апреле компания En+Group произвела алюминий с минимальным в истории углеродным следом. На одну тонну металла теперь приходится всего 0,01 тонны СO 2 , что делает металл экологически чистым на целых 99 процентов.

Ранее сообщалось, как Еврокомиссия технически продлила на поставки стали из России и Китая антидемпинговые пошлины, которые были введены в 2016 году.