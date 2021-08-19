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Швеция первой в мире поставила экологически чистую сталь
Наука
Швеция первой в мире поставила экологически чистую сталь
Пресс-служба ПАО «Северсталь»  / 

Лулео, 19 августа. Шведская компания HYBRIT первой в мире осуществила поставку экологически чистой стали. Производитель настроен серьезно — у него в планах совершить революцию в сталелитейной индустрии. Цель — снижение выбросов углерода.

Уникальный металл был поставлен концерну-автопроизводителю Volvo. Коммерческий же выпуск нового материала планируется только через пять лет.

Испытания единственного в своем роде на сегодня безуглеродного способа выплавки HYBRIT начала чуть более года назад в шведском городе-порту Лулео, издавна славившемся производством листовой стали. Известно, что для изготовления традиционно использовался каменный уголь, но сегодня шведские специалисты сделали невозможное — смогли заменить сырье простым водородом и электроэнергией.

В руководстве крупной металлургической компании SSAВ, также базирующейся в Лулео и выбрасывающей в атмосферу около 10% всех углеродных отходов в Швеции, отметили, что теперь все изменится. Ведь поставка новой стали — серьезный шаг на пути к полному отказу от применения угля в данной отрасли.

На севере Швеции планируется построить еще один завод по производству новой чистой стали — H2 Green Steel. К 2024 году в планах организации, помимо производства металла, получение водорода из возобновляемых источников.

Сегодня все промышленники мира всерьез задумались о сокращении выбросов от металлургии. Россия не стала исключением. В апреле компания En+Group произвела алюминий с минимальным в истории углеродным следом. На одну тонну металла теперь приходится всего 0,01 тонны СO2, что делает металл экологически чистым на целых 99 процентов.

Ранее сообщалось, как Еврокомиссия технически продлила на поставки стали из России и Китая антидемпинговые пошлины, которые были введены в 2016 году.

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