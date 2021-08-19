Модель десантного корабля «Кайман» впервые представят на форуме «Армия-2021»

Москва, 19 августа. Объединенная судостроительная корпорация впервые представит на форуме «Армия-2021» модель большого десантного корабля «Кайман».

По данным ОСК, в этом году судостроители намерены принимать активное участие в работе выставки. Так, в рамках форума будут продемонстрированы образцы военных и гражданских судов. Ключевыми экспонатами станут научно-исследовательское судно «Альбатрос», сухогруз «Финвал 8000» проекта 23640, а также подводная платформа «Мурена».

Вместе с тем представители ОСК проведут ряд встреч с потенциальными заказчиками и партнерами с целью подписания новых контрактов.

Ранее сообщалось, что в рамках форума также будет презентован комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин». Система предназначена для выявления огневых позиций артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. Комплекс способен обнаружить цели на расстоянии до 38 километров.