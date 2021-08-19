Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:47
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
12:34
Общество
Руководство ростовской фирмы похитило у банка 800 млн рублей
12:34
Политика
Эксперт рассказал, почему не стоит пренебрежительно относиться к «Крымской платформе»
Все новости

Модель десантного корабля «Кайман» впервые представят на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:44
Армия
Модель десантного корабля «Кайман» впервые представят на форуме «Армия-2021»
Пресс-служба форума Армия-2021

Москва, 19 августа. Объединенная судостроительная корпорация впервые представит на форуме «Армия-2021» модель большого десантного корабля «Кайман».

По данным ОСК, в этом году судостроители намерены принимать активное участие в работе выставки. Так, в рамках форума будут продемонстрированы образцы военных и гражданских судов. Ключевыми экспонатами станут научно-исследовательское судно «Альбатрос», сухогруз «Финвал 8000» проекта 23640, а также подводная платформа «Мурена».

Вместе с тем представители ОСК проведут ряд встреч с потенциальными заказчиками и партнерами с целью подписания новых контрактов.

Ранее сообщалось, что в рамках форума также будет презентован комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин». Система предназначена для выявления огневых позиций артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. Комплекс способен обнаружить цели на расстоянии до 38 километров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Модель десантного корабля «Кайман» впервые представят на форуме «Армия-2021»
россия оск армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru