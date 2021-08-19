Назарбаев предложил Мишустину развивать совместные предприятия в сфере ВПК

Москва, 19 августа. Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил России вместе работать над предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

Первый президент Казахстана озвучил эту идею во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Территория готова, у вас переизбыток всего этого дела – давайте часть туда, мы будем производить и для России, и для себя», — отметил Назарбаев.

По его словам, благодаря индустриализации Казахстан неплохо продвинулся в вопросе переработки продукции. Он также предложил заниматься развитием промышленной кооперации с Россией в условиях санкций Запада.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился оценить необходимость привлечения дополнительных сил Минобороны РФ к тушению лесных пожаров. Он назначил Михаила Мишустина и министра обороны страны Сергея Шойгу ответственными за исполнение этой задачи.