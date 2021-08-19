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Режиссер Демидов рассказал о состоянии онкобольной Заворотнюк
Шоу-бизнес
Режиссер Демидов рассказал о состоянии онкобольной Заворотнюк
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 августа. Режиссер Анатолий Демидов поделился новой информацией о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже два года борется с раком головного мозга.

Он передал слова знакомых, которые близки к семье Заворотнюк. По их словам, состояние знаменитости стабилизировалось и остается удовлетворительным. Артистка живет в загородном доме в Крекшине и много времени проводит на свежем воздухе.

«[Заворотнюк] в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом», — сообщил Демидов в интервью kp.ru.

Актриса, несмотря на страшную болезнь, ухаживает за собой. По словам режиссера, 50-летняя артистка сильно поправилась и привыкает к своему новому весу. Самостоятельно передвигаться звезде «Моей прекрасной няни» пока сложно.

«Она часто улыбается, разговаривая с сопровождающей женщиной, то есть не потеряла интерес к жизни. К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения», — указал режиссер, добавив, что актрисе проводится дополнительное лечение.

Анастасия Заворотнюк прекратила появляться на мероприятиях в 2019 году. Летом того же года пошли слухи о раке у знаменитости. Родные кинодивы не особо комментируют состояние артистки, но подтвердили, что Заворотнюк тяжело больна.

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актриса заворотнюк демидов
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