Приехали! Беспилотник Илона Маска попал под следствие. Колонка Сергея Малинковича

Национальное управление безопасностью движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, сухо сообщил регулятор.

Все поклонники Илона Маска, которых немало и в нашей стране, пребывают в состоянии шока, ведь бренд Tesla считался неуязвимым. Сама компания Tesla начала работать в 2003-м году, Маск вложил тогда основную долю в ее капитал. А в 2019-м году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире. И вот такой пассаж!

За три последних года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах, сообщает инициатор расследования. Большинство аварий произошло ночью. Например, в апреле этого года в Техасе тесловский автомобиль гнал по шоссе без водителя и вез двух человек. Чудо техники из-за большой скорости не вписалось в поворот, столкнулось с деревом и загорелось, оба пассажира погибли. А дальше пожарные боролись с огнем в течение четырех часов и потратили около 140 тыс. литров воды — батарея электрокара вспыхивала после тушения снова и снова.

Как оказалось, даже после успешной попытки справиться с огнем аккумулятор Tesla все еще имеет небольшой запас энергии, из-за чего вновь происходит возгорание. Правда, эксперты так и не смогли тогда сказать, была ли включена в сгоревшей машине новая функция полного автопилота. Происходящее — повод трезвее, объективнее взглянуть и на творчество Илона Маска и задуматься о будущем электромобилестроения и автопилотирования средств передвижения.

tesla.com /

Первая попытка создать электромобиль произошла раньше, чем появился двигатель внутреннего сгорания. Еще в 1828 году венгерский изобретатель Аньос Джедлик смастерил передвигающуюся на электрической энергии тележку. Много проехать этот мощный агрегат не мог, но шуму навел.

Ну а сегодня электромобили распространены довольно широко, особенно в Европе, где так любят бороться за чистоту экологии. Работают они главным образом на аккумуляторных батареях. Другие же электромобили все равно гоняют на основе топливных элементов, разрядиться они, понятно, не могут, но топливо для них и стоит недешево и дает-таки вредные выбросы в атмосферу.

В чем же тогда преимущество? Да ни в чем. Ток, полученный для питания такой машинки в процессе окисления алюминия, может оказаться еще более токсичным топливом, чем обычный бензин. Так что пока доля автомобилей с электрическим двигателем составила 0,7% от общего количества автомобилей в мире.

О беспилотниках же на четырех колесах человечество задумалось еще в 20-х годах прошлого века. Уж больно человеческий фактор за рулем непредсказуем по своим последствиям. Опять же — не выпить водителю и не заснуть во время движения.

Сначала все выглядело чистой фантастикой, но в 2004-м в США прошли уже соревнования между автомобилями-роботами на приз в миллион долларов. Призы, конечно, разыгрывались между компаниями, хотя, как знать, что думали об этом невозмутимые на вид участники гонки, помигивая друг другу сигнальными огнями.

Сегодня вовсю говорится об отмирании профессии водителя. Шоферы уйдут в прошлое, как фонарщики, утверждают многие эксперты. Глядя на языки пламени, пожирающие любимое детище Илона Маска и погибших в его машине людей, что-то не верится.

Автомобили-беспилотники работают на сенсорной основе — путем комбинации усилий камер, радаров и лидаров. В этом разделении труда лидары определяют расстояние до объектов (и их форму), сканируя пространство лазерными лучами. Лидар — ключевой элемент концепции автомобиля-беспилотника. Если человек всю жизнь был пассажиром, ему удобно и классно — сел в такую машину и кури бамбук, а беспилотник едет по маршруту. Но если человек из семьи потомственных водителей и привык бомбить днями и ночами, зарабатывая себе на хлеб, такой прогресс его, конечно, не порадует.

tesla.com / Tesla

Но реальна ли угроза исчезновения профессии? Статистика заставляет нас усомниться в этом. С июня 2016 года регулятор расследовал 31 аварию с участием электрокаров Tesla, в которых на момент аварии был активирован автопилот. Из общего числа ДТП 25 случаев произошли при включенной системе автоматического вождения и привели к гибели 10 человек. Большинство жертв безмятежно сидели на заднем сидении и в процессе вождения не участвовали.

Tesla парирует — водитель при включенном автопилоте должен находиться на своем месте и быть готовым к перехвату управления. А на кой черт тогда нужен автопилот, хочется спросить этих умников. Но Илон Маск с жаром защищает свое творение.

«Когда происходит серьезная авария, то почти всегда дело в водителе, точнее — в его излишней самоуверенности, — объяснил раздосадованный миллиардер. — Водители не хотят разбираться в том, что может автопилотная система, а с чем пока не справляется».

История с беспилотниками, попадающими в ДТП, уходит своими корнями в историческую и нравственную проблему последствий общей роботизации нашей жизни. Тяжелую работу делать никому уже неохота — пусть бы все на себя взяли роботы! Это давняя мечта человечества. Но как только роботы берут дело в свои руки, знаем мы из научной фантастики, начинаются неожиданности и проблемы, о которых человек даже не задумывался.

На новостях о расследовании 16 августа акции Tesla упали на 5,43%, до 678,26 доллара, — это минимальное значение с начала августа. Маск и его партнеры терпят убытки. И не только финансовые, но и репутационные — а это уже гораздо серьезнее.

Как только Национальное управление безопасностью движения США открыло расследование, к делу подключились политики. Сенаторы США от Демократической партии Ричард Блюменталь и Эд Марки обвинили компанию Tesla в том, что она вводит в заблуждение водителей, обещая им полностью автономный автопилот. Депутаты они везде депутаты. Не забывая информировать об этом СМИ, Блюменталь и Марки обратились в Федеральную торговую комиссию с жалобой на то, что, по их мнению, водители верят заявлениям Маска и думают, что автомобили могут ездить самостоятельно, отсюда и все катастрофы. Дурит, мол, Маск головы людям.

tesla.com / Tesla

Действительно, Маск при описании системы автономного автопилотирования Tesla использует термин Full Self-Driving (FSD), дословно — «полное самоуправление». Так что в аргументах сенаторов есть рациональное зерно. А есть и голый расчет. Маск фанатично верит в свои изобретения и проекты и пиарит их как может. С еще большей энергией он защищает свои прибыли. Ведь если Маск не будет вести агрессивную пиар-кампанию в защиту своих новшеств (в чем его обвиняют), продвинутый буржуй потеряет деньги. Вот и приходится свистеть о полном самоуправлении автомобиля. Сенаторы-демократы же представляют своих избирателей, среди которых немало пролетариев, годами зарабатывающих на жизнь за рулем таксомотора на улицах американских городов. Им автопилотируемые электромобили Маска как кость в горле.

Прогресс, конечно, не остановить, но думается, что к безопасным и широко распространенным беспилотникам-автомашинам человечество подойдет еще не скоро. Однако футурологи утверждают, что после 2035 года на законодательном уровне человеку повсеместно запретят садиться за руль транспортного средства.

Принят план перехода к беспилотникам и в России. Он называется Автонет, содержит 75 пунктов и предполагает поэтапно автоматизировать движение машин по российским дорогам. Скептики при этом отмечают, что неплохо бы сначала отремонтировать сами дороги. А то никакие чудесные беспилотники по ним не пройдут и на Маска этот случай будет не свалить.

А российские специалисты, менее известные, чем Илон Маск, также уже несколько лет работают над моделями беспилотников. Есть уже и автобус-беспилотник «Шатл», который можно будет вызвать с помощью специального приложения (совместный проект КамАЗа и Научно-исследовательского центра НАМИ), и 12-местный беспилотный автобус «Матрешка», и даже беспилотный комбайн от Ростсельмаша. Только вот пиарщиков хороших у наших умельцев нет, вот и обсуждаем мы с вами победы и поражения заокеанского мецената от хайтека…

Что же касается ДТП и жертв с автопилотами Tesla — необходимо понимать, что это неизбежный для любого изобретения путь, для всего нового. На пути к выходу в серию, на пути к тому, чтобы беспилотный транспорт стал обыденностью, человечество ждет еще немало испытаний и потерь. Такова жизнь.