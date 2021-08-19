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ФАН публикует кадры последствий ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:39
Происшествия
ФАН публикует кадры последствий ДТП с пятью погибшими в Калмыкии
Федеральное агентство новостей

Элиста, 19 августа. Пять человек, включая троих детей, скончались в результате автокатастрофы в Элисте. Она произошла на трассе ФАД Р-216, на участке объездной дороги.

Легковой автомобиль «Ниссан Альмера» лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли пять человек, среди которых было трое несовершеннолетних.

Все погибшие находились в легковушке, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.

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