ФАН публикует кадры последствий ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

Элиста, 19 августа. Пять человек, включая троих детей, скончались в результате автокатастрофы в Элисте. Она произошла на трассе ФАД Р-216, на участке объездной дороги.

Легковой автомобиль «Ниссан Альмера» лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. В результате аварии погибли пять человек, среди которых было трое несовершеннолетних.

Все погибшие находились в легковушке, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.