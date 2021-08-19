Оператор «Северного потока — 2» не подтвердил окончание строительства в августе

Цуг, 19 августа. Компания — оператор российского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG не подтвердила сообщения о скором окончании строительства проекта.

Речь идет об информации, что газопровод будет готов к 23 августа 2021 года. Соответствующие сообщения СМИ в компании расценили как спекуляции.

«Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства», — заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Также оператор добавил, что более 99% газопровода уже завершены. Об окончании трубоукладки компания заявит «в надлежащее время», выяснил корреспондент ТАСС.

Ранее эксперт Мария Белова оценила возможный объем дополнительных поставок голубого топлива в Европу благодаря «СП-2». «Газпром» может экспортировать около 4-5 миллиардов кубометров газа.