Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну

Москва, 19 августа. Члены «Единой России» разработали законопроект для запрета въезда русофобов в страну. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Парламентарий возглавляет думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи, а также является замсекретаря генсовета «Единой России». Хинштейн пояснил, что законопроект предусматривает запрет на въезд в РФ по ряду оснований. Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства, которые возбуждают вражду, ненависть, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку или оскорбляют память защитников Отечества.

«Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку», — отметил Хинштейн в беседе с журналистами.

На Украине в июле произошел очередной скандал из-за русского языка. Националист Алексей Любетской вступил в конфликт на почве русофобии в херсонском аэропорту.