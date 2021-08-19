Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет

Мюнхен, 19 августа. Форвард Роберт Левандовски хочет получить новый вызов, поэтому рассчитывает покинуть «Баварию» и перейти в другой топ-клуб Европы до достижения 35-летнего возраста.

Мюнхенский клуб не планирует продавать своего нападающего дешевле чем за 117 млн евро, что может помешать трансферу, отпугнув потенциальных покупателей, передает Sky Sports.

Ранее Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Бундеслиге. Лучшего игрока определяли представители Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS). Левандовски набрал 356 из 563 голосов. Вторая строчка досталась его одноклубнику Томасу Мюллеру (41), на третьем месте расположился нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (38).

Накануне мюнхенская «Бавария» в очередной раз стала обладателем Суперкубка Германии. В матче против «Боруссии» польский форвард оформил дубль и отдал голевую передачу. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды Юлиана Нагельсманна.