В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу

Пекин, 19 августа. Эскалация напряженности в отношениях с США вынуждают Россию активно заниматься модернизацией своего военного флота, пишет Xinhua.

Аналитики китайского издания отметили, что Военно-морской флот РФ развивается сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, идет активное строительство новых судов. Значительная ставка делается на разработку современных подводных лодок, среди которых атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег».

Москва также уделяет внимание проведению различных маневров за пределами своих территориальных вод. Так, российские военные суда стали проводить учения в Средиземном море и Тихом океане.

«Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», — подчеркивают в издании.

Авторы полагают, что причиной тому являются ухудшение российско-американских отношений и необходимость реагировать на провокации Североатлантического альянса. Кроме того, действия России — это грозный сигнал, который должен насторожить Запад.

Как сообщает «Газета.ру», в ближайшие годы Тихоокеанский флот ВМФ РФ получит два новейших корвета, а также серию подлодок «Варшавянка». Строительство субмарин будет закончено до 2024 года.