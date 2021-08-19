Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот

Вашингтон, 19 августа. Американский бренд Lincoln презентовал усовершенствованную модификацию своей флагманской модели с системой, которая дает возможность ездить без рук на рулевом колесе.

Передняя часть новинки заметно увеличилась — там появилась большая радиаторная решетка. Красная полоса в задней части автомобиля теперь охватывает планку с хромированной отделкой под ней.

Салон производитель оснастил центральным 13,2-дюймовым сенсорным экраном. Между сиденьями второго ряда имеется новый 5,8-дюймовый цифровой экран, благодаря которому пассажиры могут регулировать звук, управлять климатом и настройками кресел.

Под капотом машины расположился 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 лошадиных сил.

Не все автомобильные корпорации спешат удешевлять модели из-за дефицита комплектующих. Согласно данным, машины подорожали в среднем на 15–26% в зависимости от класса и исполнения.