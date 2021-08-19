Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 11:22
11:20
Весь мир
«Хезболла» сообщила, что Иран направит в Ливан несколько крупных партий топлива
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
Спорт
Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет
11:10
Армия
В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу
11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
11:08
Общество
Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления
11:08
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
11:07
Происшествия
Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома
Все новости

Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
Prt Scr youtube.com  /  smotraTV

Вашингтон, 19 августа. Американский бренд Lincoln презентовал усовершенствованную модификацию своей флагманской модели с системой, которая дает возможность ездить без рук на рулевом колесе.

Передняя часть новинки заметно увеличилась — там появилась большая радиаторная решетка. Красная полоса в задней части автомобиля теперь охватывает планку с хромированной отделкой под ней.

Салон производитель оснастил центральным 13,2-дюймовым сенсорным экраном. Между сиденьями второго ряда имеется новый 5,8-дюймовый цифровой экран, благодаря которому пассажиры могут регулировать звук, управлять климатом и настройками кресел.

Под капотом машины расположился 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 лошадиных сил.

Не все автомобильные корпорации спешат удешевлять модели из-за дефицита комплектующих. Согласно данным, машины подорожали в среднем на 15–26% в зависимости от класса и исполнения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
автомобили автопилот Lincoln
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru