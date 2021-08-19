Пропавшего мужчину нашли в пещере Абхазии спустя год

Рыжая борода, русые волосы, худощавое телосложение. Такое описание было на листовках, которые распространяли волонтеры в 2020 году, чтобы найти Сергея Козеева. Местонахождение мужчины было неизвестно. Поиски велись и на Кубани, и в республике Абхазия.

В начале августа 2021 года жителя нашли мертвым в пещере Веревкина — глубочайшей в мире. Тело мужчины обнаружили спелеологи, которые исследовали подземные пространства Абхазии.

«Незамедлительно была задействована операция. Были привлечены люди из Санкт-Петербурга, из России. Операция длилась в течение трех недель», — говорит начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии Сандро Дагаргулия.

Причину смерти предположил член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков. В интервью с журналистами он заявил, что Козеев мог погибнуть от переохлаждения. Температура в пещере на глубине 1 100 метров, где и нашли сочинца, может опускаться до трех градусов тепла. С данной версией согласен и инструктор Союза добровольцев-спелеоспасателей России Филипп Чередниченко.

«Скорее всего от бессилия и переохлаждения он умер. Еще отягощение с истощением», — считает эксперт.

Потерявшийся мужчина выживал под землей на протяжении недели. Однако он не был профессиональным спелеологом и не имел необходимого снаряжения. Специалисты считают пещеру Веревкина достаточно сложной для новичков.

Родственники опознали тело Сергея Козеева. На данный момент продолжаются следственные мероприятия, проводится судебно-медицинская экспертиза.