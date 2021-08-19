На Украине констатировали окончательную потерю суверенитета

Киев, 19 августа. Украина как государство за последние годы окончательно потеряла политический и экономический суверенитет, заявил депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, к 30-летию независимости страна превратилась в объект международной политики. Политик отметил, что сейчас государство собирается праздновать приобретение суверенитета, но он уже давно был утерян. Теперь не Украина задает параметры и критерии экономического развития, а Международный валютный фонд (МВФ).

«Правительство подотчетно МВФ, потому что не может обеспечить бюджетное финансирование и вынуждено брать деньги в долг», — подчеркнул Олейник.

Кроме того, депутат Рады заявил, что политической ситуацией в государстве «полностью управляет посольство США». Американский лидер Джо Байден публично хвастался, отметил политик, что заставил украинскую сторону снять генерального прокурора. Помимо этого, временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в присутствии министра здравоохранения потребовала от руководства Киева «не брать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», напомнил Олейник.

Политолог Олег Бондаренко ранее заявил, что авторы нацпроекта Украины не могли себе позволить создать гражданскую нацию, так как растворились бы в русской культуре. Эксперт рассказал, чего добилась страна за 30 лет независимости.