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Игривый барсучонок из Нижне-Свирского заповедника попал на видео
Общество
Игривый барсучонок из Нижне-Свирского заповедника попал на видео
pixabay.com

Санкт-Петербург, 19 августа. Зоологи беспокоились, что у пары барсуков родился только один малыш, что является нетипичной ситуацией. Однако детеныш вырос здоровым, активным и любопытным подростком.

Специалисты отметили, что барсучонок набрал вес и стал размером с маму. По их словам, это связано с чрезмерной заботой родителей о малыше.

Во время своих похождений детеныш попал в фотоловушку. На видео видно, как он изучает окружающий мир, балуется и донимает маму. На кадрах видно, что барсучиха уже устала от гиперактивного детеныша. Сотрудники заповедника отметили, что в следующем потомстве у них должно родиться не менее двух малышей.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру — щетинохвостых бетонгов, сообщал сайт РИАМО. Подросшие зверята кушают шампиньоны, вешенки, зерна, саранчу, зеленые листья и траву.

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