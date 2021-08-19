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Иван Ургант растрогал фанатов историей знакомства с падчерицей
Шоу-бизнес
Иван Ургант растрогал фанатов историей знакомства с падчерицей
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 19 августа. Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант растрогал своих поклонников. Шоумен поздравил с днем рождения падчерицу, рассказав историю их знакомства.

Дочери артиста Эрике в этом году исполнился 21 год. Девушка, проживающая последние годы в Нью-Йорке, не родная дочь шоумена, она родилась в первом браке жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе. Но несмотря на это, он смог стать хорошим отцом для именинницы.

В соцсетях ведущий шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что познакомился с дочерью своей возлюбленной, когда ей было всего пять лет.

««Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе…» Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», — написал трогательно артист.

Поклонники присоединились к поздравлениям звездного отца. Многие отметили, что в их глазах ведущий стал еще большим героем за то, что смог так сильно полюбить фактически чужого ребенка.

«Не перестану восхищаться вами, Иван. Такая трогательная и красивая история»;

«Поздравляем вас и вашу Эрику. Как круто, когда такая слаженная семья, вот так взять и почти чужого ребенка сделать своим... Круто!»;

«С днем рождения Эрику. Такая красивая...» — отметили пользователи соцсети.

Со своей второй женой Натальей Кикнадзе Ургант живет вместе уже много лет. Она не является публичной личностью, поэтому редко можно увидеть ее фотографии. Однако иногда ведущий показывает свою супругу, чем приводит в восторг фолловеров.

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