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Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома

  /   Обновлено: 19 августа 2021 11:10
Происшествия
Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тюмень, 19 августа. Пропавшую в июне девятилетнюю девочку нашли мертвой в двух километрах от ее дома. Тело ребенка было расчленено.

По предварительным данным, останки были обнаружены неподалеку от АЗС на улице Домостроителей. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В конце июня школьница отправилась на прогулку и пропала без вести. Ее разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Губернатор Тюменской области объявил награду в полмиллиона рублей за любую информацию о местонахождении девочки.

Несколько месяцев назад в Оренбурге нашли бездыханное тело 40-летней женщины, которая отправилась в город из поселка Заречье и пропала. Труп заметили около бывшего поста ГАИ, сообщало РИА56.

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убийство тюмень пропавшая девочка
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