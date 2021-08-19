Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома

Тюмень, 19 августа. Пропавшую в июне девятилетнюю девочку нашли мертвой в двух километрах от ее дома. Тело ребенка было расчленено.

По предварительным данным, останки были обнаружены неподалеку от АЗС на улице Домостроителей. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В конце июня школьница отправилась на прогулку и пропала без вести. Ее разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Губернатор Тюменской области объявил награду в полмиллиона рублей за любую информацию о местонахождении девочки.

Несколько месяцев назад в Оренбурге нашли бездыханное тело 40-летней женщины, которая отправилась в город из поселка Заречье и пропала. Труп заметили около бывшего поста ГАИ, сообщало РИА56.