Джонни Депп одержал новую победу в суде над бывшей женой

Вашингтон, 19 августа. Голливудский актер Джонни Депп одержал победу над экс-супругой Эмбер Херд после того, как проиграл иск о клевете против издания The Sun, назвавшего звезду «избивающим жену».

Несмотря на проигрыш в Великобритании, Депп решил продолжить борьбу за восстановление репутации в США. В иске Эмбер Херд обвиняется в создании фальшивого образа пережившей домашнее насилие женщины, пишет People.

Актриса потребовала отклонить иск, поскольку считала, что решение суда Великобритании должно было поставить точку в этом вопросе. Однако судья указал на различие между заявлениями The Sun и Херд. И Депп одержал уверенную победу над кинодивой.

«Законы о клевете в Вирджинии резко отличаются от законов Англии. Декларация независимости и первая поправка к конституции Соединенных Штатов представляют собой серьезные отклонения от общего английского права в отношении свободы слова и свободы печати», — обратил внимание судья.

Звезда «Пиратов Карибского моря» уже на протяжении нескольких лет пытается восстановить репутацию после скандальных заявлений бывшей жены Эмбер Херд. Женщина обвинила артиста в домашнем насилии. После этого от Деппа отвернулись многие кинематографисты. По словам знаменитости, Голливуд бойкотирует его после жесткого конфликта с Херд.