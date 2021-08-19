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Джонни Депп одержал новую победу в суде над бывшей женой
Шоу-бизнес
Джонни Депп одержал новую победу в суде над бывшей женой
Global Look Press  /  David Zorrakino/Keystone Press Agency

Вашингтон, 19 августа. Голливудский актер Джонни Депп одержал победу над экс-супругой Эмбер Херд после того, как проиграл иск о клевете против издания The Sun, назвавшего звезду «избивающим жену».

Несмотря на проигрыш в Великобритании, Депп решил продолжить борьбу за восстановление репутации в США. В иске Эмбер Херд обвиняется в создании фальшивого образа пережившей домашнее насилие женщины, пишет People.

Актриса потребовала отклонить иск, поскольку считала, что решение суда Великобритании должно было поставить точку в этом вопросе. Однако судья указал на различие между заявлениями The Sun и Херд. И Депп одержал уверенную победу над кинодивой.

«Законы о клевете в Вирджинии резко отличаются от законов Англии. Декларация независимости и первая поправка к конституции Соединенных Штатов представляют собой серьезные отклонения от общего английского права в отношении свободы слова и свободы печати», — обратил внимание судья.

Звезда «Пиратов Карибского моря» уже на протяжении нескольких лет пытается восстановить репутацию после скандальных заявлений бывшей жены Эмбер Херд. Женщина обвинила артиста в домашнем насилии. После этого от Деппа отвернулись многие кинематографисты. По словам знаменитости, Голливуд бойкотирует его после жесткого конфликта с Херд.

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суд депп херд
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