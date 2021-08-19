Минсельхоз России представил оптимистичный прогноз по урожаю картофеля

Москва, 19 августа. Представители Росстата, Минсельхоза России и Картофельного союза озвучили свои оценки по сбору картофеля в 2021 году.

Как подсчитали в Росстате, отечественные площади под картофель уменьшились в текущем году на 5% к 2020 году. Площади под овощи открытого грунта снизились на 2,2% по оценкам службы. Об этом пишет «Российская газета».

Другой информацией располагают в Министерстве сельского хозяйства РФ. По данным ведомства, посевные площади под указанные овощи находятся на уровне предыдущего года и достигают 280 тыс. га под картофель и 190 тыс. га под овощи открытого грунта (капуста, огурцы, помидоры и т.д.).

Эксперты из министерства считают, что валовой сбор картофеля в 2021 году составит 7,2 млн тонн, а сбор овощей открытого и защищенного грунта выйдет на уровень в 7 млн тонн. По обеим категориям ожидается повышенный результат по сравнению с 2020 годом. В Картофельном союзе убеждены, что сбор картофеля не сможет значительно преодолеть показатели прошлого года и составит порядка 6,8 млн тонн.

Организация FinExpertiza ранее высчитала доходы жителей России в картофеле. Выяснилось, что в первом полугодии 2021 года на среднюю зарплату россиянина можно было купить более тысячи кило картошки.