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Российская стюардесса удивила подписчиков откровенным образом
Общество
Российская стюардесса удивила подписчиков откровенным образом
pixabay.com  / 

Российская стюардесса по имени Алена, прославившаяся благодаря честным рассказам о профессии, снова удивила публику. На этот раз девушка выложила на своей странице в Instagram откровенную фотографию. Она предстала в полупрозрачном нижнем белье небесного оттенка. Перчатки сотрудница авиакомпании надела в тон наряду, а образ дополнила большим количеством колец, красивым колье и браслетом. Волосы девушка предпочла уложить небрежными волнам, а макияж выбрала напоминающий тот, что стюардессы носят на борту.

Под фотографией девушка решила пофилософствовать.

«Если вы говорите: «У меня так не получится», — вы заведомо обрекаете себя на провал. Я вообще стараюсь избегать подобных негативных фраз в своем лексиконе», — написала блогерша.

Девушка также сообщила, что необходимо постоянно пробовать не материться и следить за своим лексиконом. По ее мнению, талант имеет меньшее значение, чем упорство. Алена предложила обратиться к великой русской поговорке «Если долго мучиться — что-нибудь получится», но при этом отметила, что ей она не совсем близка, потому что стюардесса не будет заниматься тем делом, которое ее мучает, а предпочтет делать то, что ей нравится. При этом суть, по ее мнению, остается неизменной.

Пользователи пришли в необычайный восторг от публикации. Ее буквально забросали комплиментами.

«Прекрасна», «Какая же ты классная», «Я восхищаюсь тобой», «Просто шикарная девушка», «Как можно быть такой умной и красивой», «Выглядишь невероятно», — наперебой расхвалили Алену подписчики.

Ранее сообщалось, как британские стюардессы справляются с удивительными случаями на борту.

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