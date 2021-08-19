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В «Барселоне» рассказали, кому может достаться десятый номер Месси
Спорт
В «Барселоне» рассказали, кому может достаться десятый номер Месси
Global Look Press  /  © Panoramic

Барселона, 19 августа. «Барселона» не планирует отдавать никому в этом сезоне десятый номер, под которым в течение многих лет выступал нападающий Лионель Месси, ушедший недавно в «ПСЖ».

Изначально боссы каталонского клуба хотели вывести «десятку» из обращения, но правила чемпионата Испании (Ла Лиги) запрещают это делать.

Согласно информации Sport.es, если в этом сезоне кому-то все же придется играть под десятым номером, то сине-гранатовые могут отдать его одному из воспитанников академии. помимо этого, не подтвердилась информация о том, что десятый номер могут предложить хавбеку Филиппе Коутиньо, если он останется в испанской команде.

Ранее аргентинский нападающий Месси перешел в стан парижан. Соглашение с экс-форвардом «Барселоны» подписано по схеме «2+1».

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Лионель Месси барселона псж
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