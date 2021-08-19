Минобороны Армении сообщило о трех погибших военных у границы с Азербайджаном

Ереван, 19 августа. Группа армянских военных погибла на одном из боевых постов у границы с Азербайджаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

По данным ведомства, трое погибших были обнаружены прошлой ночью. Все военные были 2002 года рождения. Обстоятельства их гибели выясняются.

«На одном из боевых постов оборонительного участка воинской части, дислоцированной на юго-восточном направлении, были обнаружены тела рядовых Мурада Мурадяна, Левона Арутюняна и Гора Саакяна», — говорится в сообщении.

Ранее, по информации издания «Газета.ру», в Ереване сообщили о гибели военного после обстрела со стороны азербайджанских военных. Баку, в свою очередь, обвиняет Армению в провоцировании эскалации напряженности на границе.

Прошлой осенью в Нагорном Карабахе произошел очередной виток вооруженного противостояния. Стороны несколько раз пытались достичь перемирия. Урегулировать конфликт удалось при посредничестве Москвы. В соответствии с договоренностями в регионе теперь находятся российские миротворцы.