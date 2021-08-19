Безруков объяснил решение Меньшикова уволить 22 актера из Театра Ермоловой

Москва, 19 августа. Известный актер и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков выступил в поддержку коллеги Олега Меньшикова, который уволил сотрудников Театра имени Ермоловой.
Артист отметил, что любой театральный руководитель рано или поздно сталкивается с профнепригодными артистами, от которых стоит избавиться, поскольку все они «сидят» на бессрочных контрактах. Он подчеркнул, официально даже по суду нельзя уволить артиста за это.
Одновременно с этим из вузов ежегодно выпускаются огромное количество молодых и талантливых артистов, которые нуждаются в работе. Безруков сравнил репертуарный театр с заводом, который постоянно должен что-то производить, а с непригодными актерами это невозможно делать качественно.
«Репертуарный театр — это семья, но, как говорил Олег Павлович Табаков, он не богадельня, а завод. А на заводе все должны работать на завод и повышение его благосостояния. Я за обоюдный развод, и если прощаться, то лучше решать все полюбовно, без скандалов», — объяснил артист в интервью MK.ru.
Худрук Театра Ермоловой Меньшиков некоторое время назад уволил 22 актера, многие из которых не согласны с его решением. Как сообщает источник ФАН, бывшие сотрудники театра готовят иск для подачи в суд против художественного руководителя.