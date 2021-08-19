Безруков объяснил решение Меньшикова уволить 22 актера из Театра Ермоловой

Артист отметил, что любой театральный руководитель рано или поздно сталкивается с профнепригодными артистами, от которых стоит избавиться, поскольку все они «сидят» на бессрочных контрактах. Он подчеркнул, официально даже по суду нельзя уволить артиста за это.

Одновременно с этим из вузов ежегодно выпускаются огромное количество молодых и талантливых артистов, которые нуждаются в работе. Безруков сравнил репертуарный театр с заводом, который постоянно должен что-то производить, а с непригодными актерами это невозможно делать качественно.