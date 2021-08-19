Появилось видео, как Шойгу за штурвалом танка Т-80 проверяет трассу для АрМИ-2021

Москва, 19 августа. Российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором глава Минобороны РФ Сергей Шойгу за штурвалом танка лично проверяет состояние трассы для «Танкового биатлона».

Отмечается, что министр сел за Т-80БВМ и проехал по всему маршруту, на котором скоро в рамках АрМИ-2021 будут состязаться в скорости преодоления препятствий и точности поражения целей лучшие танковые экипажи разных стран мира, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры в Алабино к проведению международного конкурса и пожелал успеха в соревнованиях российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что конкурс «Танковый биатлон» будет проходить в 2021 году с 22 августа по 4 сентября. В выполнении конкурсных задач примут участие команды 20 стран мира.