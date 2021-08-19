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В Нижневартовске откроют экоэтнопарк
Общество
В Нижневартовске откроют экоэтнопарк
dvinanews.ru  /  Пресс-центр правительства Архангельской области

Нижневартовск, 19 августа. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» будет создано экологическое этнографическое пространство для семейного отдыха.

Проект преобразования СОК «Радуга» был вынесен на обсуждение горожан и получил их полное одобрение. После чего на оборудование этнопарка было выделено 20 млн рублей по программе инициативного бюджетирования, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news. В ближайшее время на территории «Радуги» появится многоуровневый веревочный парк для детей и взрослых, экологическая тропа, хантыйская деревня и музей. Некоторые площадки уже сейчас готовы принять первых гостей. Например, уже работает музей родовой общины Хундзи. Здесь проводят экскурсии и мастер-классы для школьников.

Создание экологического этнографического пространства под открытым небом повысит привлекательность спортивно-оздоровительного комплекса для семейного и молодежного отдыха, станет элементом экологического просвещения и межнационального общения людей, а также внесет вклад в развитие внутреннего и въездного туризма.

Ранее ФАН рассказывал об открытии в Пензе крупнейшего на территории Поволжья веревочного парка.

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