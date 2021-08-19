12 августа состоялась премьера художественного фильма «Солнцепек». Фильм повествует о трагических событиях в Донбассе 2014 года, когда в Донецке и Луганске провозгласили самостоятельные республики в ответ на государственный переворот на Украине. В ходе начатой Киевом силовой операции погибли тысячи людей, как бойцов донецкого и луганского ополчения, так и мирных жителей. Своим мнением по поводу картины поделился лидер Международного Евразийского Движения, философ, политолог Александр Дугин.

«Солнцепек» - кино, которое нужно снимать еще и еще. Благодаря таким картинам утверждается структура исторического самосознания. Дело совсем не в том, чтобы показать исторические события правдиво. Истина - сложнейший религиозный и философский вопрос. В повседневной культуре, в публицистике, журналистике, в политике он просто неуместен. «Солнцепек» - кино о том, как нужно понимать трагические события на Донбассе 2014 года. Именно так, как показано. Это русский взгляд на этот драматический момент нашей истории. И всё? И всё.

Все остальное просто неважно. Хорош фильм или плох, есть ли изъяны в сценарии и игре актеров, или все более или менее органично. Неважно. Такими, как они показаны в фильме, события на Донбассе видит русский народ, русский мир. И об этом нельзя молчать. Об этом нужно говорить. Как? Именно так, как в фильме «Солнцепек».

Жестокие и одновременно растерянные каратели, посланные Киевом. Новые натовские хозяева «незалежной». Героическое сопротивление простых людей – единого русского (велико- и мало-российского) народа, встающего на защиту своей идентичности.

Горы трупов детей и взрослых, разорванных снарядами. Поломанные пополам жизни. Стремительное падение в ничто. Одичание и злость. Недоумение и невнятность.

И героизм. Простой русский героизм. Такой, каким он должен быть.

Не так трудно, дорого и затратно снять «Солнцепек». На «Солнцепек» надо решиться. Порвать пелену запутавшейся недосказанности, нагроможденных друг на друга фигур умолчания, политкорректных обходных формул и дипломатических оговорок. Впервые за 7 кровавых кошмарных чудовищных лет о Донбассе в России сняли полноценное решительное – отвязное – кино. Прямолинейное и без уклончивых двусмысленностей. Есть друг, есть враг. И враг не украинцы, враг Запад и его холуи. Но ведь все именно так и есть.

В «Солнцепеке» убивают, убивают и убивают. Но у этой кровавой каши есть маршрут, ценности и горизонты. Русский мир защищается, спасается и наносит ответный удар. Как есть и как должно быть.

Это кино про каждого из нас, ведь каждый мог оказаться именно там, на линии огня, в Донбассе. А миллионы и оказались. И прошли через этот ад. И все еще в нем находятся.

Вывод из «Солнцепека» отнюдь не абстрактный: скорей завершите войну. Вывод иной: война заканчивается, когда победа становится фактом. Любой ценой. Ведь только победа оправдает все. Одна наша победа. Победа народа.

Я очень надеюсь, что «Солнцепек» не останется исключением. Для исключения этот фильм слишком обычный. Это не шедевр. Он должен стать началом серии таких же солнцепеков, первым из обоймы автоматной очереди. Но кто-то должен нажать на гашетку первым. А дальше само пойдет. Теперь уже можно. Надо залить патриотизмом общество. Его никогда не бывает слишком много. Нам он противен лишь тогда, когда нечестен, лжив и неискренен. Любви много не бывает. Любви к Отечеству, народу, к России.

Новороссия еще даст о себе знать. Ничего не закончено. Все только начинается. Пароль «Солнцепек».