Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Москва, 19 августа. Курс американской национальной валюты увеличивается в ходе валютных торгов в четверг, 19 августа.

Согласно информации Московской биржи, курс доллара США повышается на 0,26% по сравнению с данными закрытия предыдущей торговой сессии. Валюта торгуется на отметке в 74,01 рубля, сообщает ТАСС.

Такие данные приводятся по состоянию на 09:17 по московскому времени. Сообщается, что в последний раз курс доллара США был выше 74 рублей 11 августа.

По данным на 9:27 по Москве американская валюта дорожала на 0,28%, до 74,02 рубля. Курс евро при этом снижался на 0,04%, до 86,43 рубля за единицу.

Американская валюта является главным конкурентом биткоина. Об этом журналистам ранее рассказал директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.