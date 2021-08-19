Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 11:21
11:20
Весь мир
«Хезболла» сообщила, что Иран направит в Ливан несколько крупных партий топлива
11:17
Армия
Пентагон заявил о планах закупить авиационную технику для украинских ВВС
11:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с днем рождения и не забыла про его дочерей
11:12
Политика
Депутаты «Единой России» предложили запретить въезд русофобам в страну
11:12
Спорт
Роберт Левандовски хочет уйти из «Баварии» до 35 лет
11:10
Армия
В Китае рассказали о грозном сигнале, который Россия послала Западу
11:10
Общество
Доктор Мясников объяснил, почему лишний вес полезен для пожилых людей
11:08
Общество
Виталий Гиберт рассказал ФАН о перестроении Вселенной и трансформации мышления
11:08
Экономика
Новый внедорожник Lincoln Navigator получил автопилот
11:07
Происшествия
Расчлененное тело пропавшей тюменской школьницы нашли возле ее дома
Все новости

Ромелу Лукаку рассказал, почему дважды прививался от коронавируса
Спорт
Ромелу Лукаку рассказал, почему дважды прививался от коронавируса
Global Look Press  /  LiveMedia/Reporter Torino

Лондон, 19 августа. Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, почему был вынужден два раза привиться от коронавирусной инфекции.

Как признался спортсмен, все дело в его близких.

«Я дважды вакцинировался. У меня особый случай, ведь у меня есть члены семьи из группы повышенного риска. Думаю, что каждый игрок должен самостоятельно принимать решение», — передает слова бельгийского форварда издание The Telegraph.

По его словам, все футболисты должны быть осторожными при общении с родственниками и близкими.

Ранее «Челси» объявил о возвращении нападающего Ромелу Лукаку. Победители Лиги чемпионов сезона 2020/21 заплатили «Интеру» за бельгийца 115 млн евро, что стало новым рекордом лондонского клуба. 28-летний футболист ранее выступал за «Челси», он перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) летом 2011 года, но не смог закрепиться в основе.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Ромелу Лукаку рассказал, почему дважды прививался от коронавируса
футбол челси лукаку коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru