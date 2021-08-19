Ромелу Лукаку рассказал, почему дважды прививался от коронавируса

Лондон, 19 августа. Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, почему был вынужден два раза привиться от коронавирусной инфекции.

Как признался спортсмен, все дело в его близких.

«Я дважды вакцинировался. У меня особый случай, ведь у меня есть члены семьи из группы повышенного риска. Думаю, что каждый игрок должен самостоятельно принимать решение», — передает слова бельгийского форварда издание The Telegraph.

По его словам, все футболисты должны быть осторожными при общении с родственниками и близкими.

Ранее «Челси» объявил о возвращении нападающего Ромелу Лукаку. Победители Лиги чемпионов сезона 2020/21 заплатили «Интеру» за бельгийца 115 млн евро, что стало новым рекордом лондонского клуба. 28-летний футболист ранее выступал за «Челси», он перешел в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) летом 2011 года, но не смог закрепиться в основе.