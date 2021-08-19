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Московский Губернский театр открывает девятый театральный сезон
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На праздничном мероприятии художественный руководитель театра Сергей Безруков подвел итоги прошедшего сезона и анонсировал премьеры будущего.

Московский Губернский театр вступает в свой новый девятый сезон с премьеры электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна. Режиссером выступит Александр Сазонов, а главную роль исполнит и Никита Пресняков.

По словам Сергея Безрукова, это большое событие для театра, потому что мюзиклов на сцене МГТ еще не было.

Так же он рассказал о сложностях прошедшего сезона, которые принесли ограничения, связанные с пандемией. Театр полгода играл на четверть зала, и лишь три месяца — с посадкой 50%.

«Вы знаете, я надеюсь, что те чиновники, которые отвечают за количество посадочных мест в зале в театрах, наконец-то уловили логику, что одно с другим не сочетается, у нас как было 50%, так и осталось, а в июне был прирост заболеваемости. Ну значит театр здесь ни при чем, да? Включите логику, господа», — говорит народный артист России.

Несмотря на сложности и ограничения театру удалось выпустить три премьеры, провести два фестиваля и даже устроить гастроли по городам России. О том, как Губернский театр справлялся с трудностями, рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Вы придумали премьеру продать в онлайне, и это получилось, по-моему, блистательно, вы даже заработали, если я не ошибаюсь. Все, что делал театр в эти периоды, чем больше физическая дистанция, социальная, между людьми увеличивалась, то она внутри вас в театре все время уменьшалась», — говорит Харламова.

Московский Губернский театр занимается не только постановками для взрослых, но и активно развивает детское направление. Мировую популярность обрел ставший уже традиционным «Большой детский фестиваль». Это многожанровое мероприятие включает в себя такие детские направления как театр, кино, анимация и цирк.

«Мне бы вообще хотелось, чтобы он стал своеобразным детским Оскаром. Тогда внимание к нему будет повышенное и тогда внимание вообще к детской теме никуда не растворится, потому что мы, взрослые, обычно занимаемся взрослыми проблемами, а проблемы детей уходят на второй план», — уверен Сергей Безруков.

Традиционный ежегодный сбор труппы МГТ прошлом при полном зале, в театре работает почти 400 человек, а пандемийный период расширил «штат» еще на восемь малышей.

«Театр – это все-таки храм искусства. Поэтому господа, дайте пожалуйста возможность храму работать. У нас люди здоровые. Вот так на этой замечательной оптимистичной ноте мы открываем наш девятый сезон Московского Губернского театра!» — подытоживает художественный руководитель театра Сергей Безруков.

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