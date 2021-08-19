Зеленский заявил о планах Украины построить мощный флот к 2035 году

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что к 2035 году страна обзаведется «мощным» военно-морским флотом.

В комментарии журналистам он отметил, что Киев уже работает над этим вопросом. По его словам, задача украинских властей заключается в формировании ВМС, способных «давать отпор любому».

«Мы над этим работаем. Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года», — сказал президент.

Ранее, как сообщает «Газета.ру», американские аналитики объяснили, как Украина лишилась большей части своего флота. Они утверждают, что причиной тому стало воссоединение Крыма с Россией. Военный аналитик Василий Дандыкин назвал такую теорию нелепой.