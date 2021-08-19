Трое детей погибли в страшном ДТП с КамАЗом на трассе в Калмыкии

Элиста, 19 августа. Пять человек получили смертельные травмы в результате страшного ДТП с участием КамАЗа и легковушки на трассе в Калмыкии.

По уточненным данным, трое из погибших являются несовершеннолетними.

«Сегодня в 9:02 поступило сообщение о том, что трассе ФАД Р-216 произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля «Нисан Альмера». В результате ДТП 5 человек погибло, из них трое детей», — заявил источник РЕН ТВ.

Все погибшие находились в легковом транспортном средстве. На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.