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Трое детей погибли в страшном ДТП с КамАЗом на трассе в Калмыкии
Происшествия
Трое детей погибли в страшном ДТП с КамАЗом на трассе в Калмыкии
wikimedia.org  /  Roulex 45

Элиста, 19 августа. Пять человек получили смертельные травмы в результате страшного ДТП с участием КамАЗа и легковушки на трассе в Калмыкии.

По уточненным данным, трое из погибших являются несовершеннолетними.

«Сегодня в 9:02 поступило сообщение о том, что трассе ФАД Р-216 произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и легкового автомобиля «Нисан Альмера». В результате ДТП 5 человек погибло, из них трое детей», — заявил источник РЕН ТВ.

Все погибшие находились в легковом транспортном средстве. На месте сейчас работают спасатели и правоохранители. Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.

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