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Медиагруппа «Патриот» и Privet-rostov.ru начали информационное сотрудничество

  /   Обновлено: 19 августа 2021 10:34
Общество
Медиагруппа «Патриот» и Privet-rostov.ru начали информационное сотрудничество
prt scr mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

, 19 августа. Медиагруппа «Патриот» и издание Privet-rostov.ru объявили о начале информационного сотрудничества.

Журналисты Privet-rostov.ru рассказывают о самых интересных событиях, происходящих в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Издание оперативно информирует своих читателей об актуальных новостях и радует уникальными текстами.

«Privet-rostov.ru — молодое издание, которое освещает события региона и нашей страны. Не могу не отметить тот факт, что издание особенно концентрируется на проблемах города Ростов-на-Дону, демонстрируя при этом высокий уровень журналистики», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

По словам главного редактора Privet-rostov.ru Валентины Рябиженко, команда портала разделяет стремление «Патриота» к установлению позитивного фона в информационном российском пространстве. Рябиженко также отметила, что в рамках сотрудничества планируется обмен эксклюзивным контентом и оказание информподдержки значимым мероприятиям.

Еще одним информационным партнером Медиагруппы «Патриот» ранее стала газета «Курская правда». Ресурс является ведущим СМИ Курска и Курской области.

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сотрудничество столярчук медиагруппа патриот
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