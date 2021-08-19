МИД Украины сообщил, что встреча Зеленского и Байдена пройдет 31 августа

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский пообщается с американским коллегой Джо Байденом 31 августа, передает МИД государства.

Встреча предполагает в том числе формат «с глазу на глаз», подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве. Визит Зеленского в Вашингтон не ограничится переговорами в Вашингтоне. Президент также планирует поездку в Чикаго 28–29 августа, где намерен отметить День независимости с украинской диаспорой.

Ранее стало известно о планах Зеленского и Байдена обсудить вопросы безопасности. В свою очередь, украинский лидер рассчитывает на содержательный разговор с американским коллегой о Донбассе и реформах.