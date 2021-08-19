На форуме «Армия-2021» впервые представят новый российский комплекс разведки «Пенициллин»

Москва, 19 августа. Российские инженеры презентуют новый комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» в рамках форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Ростеха.

По данным госкорпорации, в рамках выставки будет презентована экспортная версия системы, которая уже поставляется в российскую армию и предназначается для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. Комплекс способен обнаружить цели на расстоянии до 38 километров.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России намерено подписать 45 государственных контрактов в ходе военно-технического форума «Армия-2021». Как пишет «Газета.ру», в рамках мероприятия также состоится чемпионат по робототехнике.