Украинские журналисты назвали набившими оскомину темы переговоров Зеленского и Меркель

Киев, 19 августа. Украинские издания пестрят советами президенту Владимиру Зеленскому в преддверии его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Все они уже набили оскомину, пишет издание «Главком».

Как отметил автор статьи, среди главных советов — «сдерживание российской агрессии», отказ от Минских соглашений и смягчение последствий для Киева от ввода газопровода «Северный поток — 2». Все эти темы всем изрядно надоели и постоянно становятся предметом для обсуждений, указал журналист. Визит Меркель станет новым этапом борьбы для Украины, так как канцлер покидает свой пост, на ее место придет новый политик.

«Несмотря на торжественность контекста, связанного с тридцатой годовщиной независимости Украины, банальным этот визит не будет», — пишет издание.

Для офиса Зеленого есть несколько критических моментов, так как обстановка и пространство для маневра украинского лидера сужается. Визит немецкого канцлера станет очередной серией в сложной, драматической партии между Берлином, Киевом и Вашингтоном, пишут журналисты. Эта тема продолжит обсуждаться и 30 августа, когда Зеленский посетит Вашингтон. Особенно важным является тот факт, что Меркель не будет участвовать в саммите «Крымской платформы», но пока точная программа визита канцлера в Киев неизвестна.

Ранее экономист Дмитрий Марунич заявил, что Зеленскому на переговорах с Меркель нужно решать важные для Киева вопросы. Украинскому лидеру пора перестать делать акцент на газопроводе «Северный поток — 2», так как эта тема является не такой горячей, как ситуация в Донбассе, считает эксперт.