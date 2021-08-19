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Безруков оправдался за резкие высказывания в адрес сыгравшей во МХАТе Бузовой
Шоу-бизнес
Безруков оправдался за резкие высказывания в адрес сыгравшей во МХАТе Бузовой
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 19 августа. Народный артист России Сергей Безруков прокомментировал резкие высказывания в адрес руководства МХАТа, на сцене которого выступала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Он прояснил, что его претензии были не к исполнительнице роли, а к руководству театра. Дирекция МХАТа не скрывает, что решила «хайпануть» на бывшей ведущей скандального телепроекта «Дом-2», указала звезда сериала «Бригада». По его мнению, проблема в том, что непрофессионалы выходят на сцену легендарного театра, а не на экспериментальную площадку.

«Давай по гамбургскому счету: Сережа Бодров не профессионал, но он создал потрясающий образ на экране. Или Оксана Акиньшина — я с ней снимался, очень органично, потрясающе смотрится в кадре, хотя она тоже не профессионалом была, когда начинала. Я должен видеть результат», — оправдался 47-летний артист в интервью «Московскому комсомольцу».

В начале лета МХАТ имени Горького показал спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Ольга Бузова. Знаменитость была вне себя от радости, что исполнилась ее давняя мечта. Однако не все поддержали восторженную певицу. В частности, с критикой на МХАТ обрушился Сергей Безруков.

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бузова безруков мхат
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